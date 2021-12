CES 2022 : le Covid entame la délégation française

i-Virtual, Music Care, Tinycoaching et Welco viendront-ils au CES 2022 ? Tous y ont été conviés en tant que lauréats de French IoT, programme d’accélération de La Poste. Cette dernière leur recommande désormais, « au regard de l’aggravation significative du contexte sanitaire mondial », de ne pas se rendre sur place. Elle-même n’effectuera pas le déplacement. Sa décision est officielle depuis mardi 21 décembre.

Aux dernières nouvelles, Tinycoaching reste sur la liste des présents. Mais « la question se pose », nous confirme-t-on. Même son de cloche chez Welco, dont la présence est « maintenue à date ».

L’enjeu n’est pas tant financier (La Poste prend les coûts à sa charge) que business. i-Virtual en témoigne : difficile de lâcher l’affaire quand on a deux concurrents français parmi les participants.

L’heure est dorénavant à l’attente d’éventuelles mesures contraignantes de la part gouvernement américain. Ou tout simplement de nouvelles de la part de l’organisateur du salon. Celui-ci annonçait récemment « plus de 1800 exposants confirmés ». Dont Amazon et Meta… qui viennent l’un et l’autre de renoncer à participer.

Du côté d’AMD comme de Samsung, on envisage une présence limitée. Même chose pour T-Mobile, qui a choisi de faire une annonce publique à ce sujet. La majorité de l’équipe qui devait aller à Las Vegas ne sera finalement pas de la partie. Le patron Mike Sievert ne donnera quant à lui pas de keynote ; y compris en virtuel. Format sur lequel NVIDIA avait rapidement orienté son choix.

Chez Business France, qui gère la délégation tricolore, pas de réaction officielle pour le moment. L’agence prévoyait initialement d’emmener « plus de 150 représentants » au CES.

Les États-Unis font actuellement partie des « pays orange » dans la classification sanitaire du gouvernement français. Les mesures suivantes s’appliquent :

