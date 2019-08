Chiffrement des données : la fondation Linux crée un consortium spécial

Comment s’assurer que les données soient vraiment chiffrées « de bout en bout » dans des environnements informatiques hétérogènes ?

Pour répondre à cette problématique, la fondation Linux lance le Confidential Computing Consortium, à l’occasion de l’Open Source Summit de San Diego (Californie).

Announced today: Confidential Computing Consortium with technology commitments from @microsoft @redhat and @intel among a dozen other companies involved in the effort: https://t.co/CO5spg5QlD

— The Linux Foundation (@linuxfoundation) August 21, 2019