Chrome : une nouvelle extension pour signaler les sites douteux

Suspicious Site Reporter veut simplifier la dénonciation de sites suspects via Chrome. L’équipe de Google Safe Browsing se chargera de les placer sur une liste noire.

Google veut faciliter l’identification des sites possiblement frauduleux, via Chrome, avec Suspicious Site Reporter.

Cette extension pour son navigateur s’intègre directement à la barre d’outils sous la forme d’une icône à drapeau. Il suffit de cliquer pour ouvrir un menu contextuel qui permet de signaler un site douteux en donnant quelques détails.

L’information est ensuite transmise directement à l’équipe Google Safe Browsing qui procédera à une analyse. Le cas échéant, il y aura une inscription du site sur la liste noire qui répertorie les url de sites web malveillants ou de phishing.

L’API Safe Browsing est implémentée non seulement dans les versions mobile et bureau de Chrome, mais aussi dans celles de Firefox et Safari.



Ce qui fait dire à Google que “si le site est ajouté aux listes de Safe Browsing, vous protégerez non seulement les utilisateurs de Chrome, mais aussi les utilisateurs d’autres navigateurs et sur l’ensemble du Web.”

Pour le moment, l’interface de Suspicious Site Reporter n’est disponible qu’en anglais.

Un nouvel avertisseur pour Chrome 75

Google a également annoncé une autre option de sécurité disponible pour Chrome 75 qui produit un avertissement lorsque l’internaute arrive sur un site dont l’url présente une similarité potentiellement trompeuse. Exemple : “ go0gle.com ” pour imiter “ google.com ”.