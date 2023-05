RSE et projets IT : le Cigref pousse un outil de scoring

Une feuille de calcul peut-elle constituer un bon outil de scoring RSE ? C’est en tout cas le format que le Cigref a choisi pour accompagner la prise en compte de ces enjeux sur la phase amont des projets IT.

L’approche se structure en trois axes (impact environnemental ; impact social et sociétal ; gouvernance). Ils sont déclinés en objectifs pour chacun desquels on évalue le niveau de maîtrise (note de 1 à 4). Il en résulte notamment une « matrice de maturité », diagramme à l’appui.

La partie « environnement » est la plus fournie. Le Cigref y aborde en premier lieu la réduction de l’empreinte carbone. Avec deux grandes questions. D’une part, mon projet est-il compatible avec l’atteinte des objectifs de ma stratégie bas carbone ? De l’autre, est-il toujours rentable si on intègre au business plan – ou au budget – un prix du CO 2 allant de 50 à 80 € la tonne ?

Deuxième enjeu abordé dans cette même partie : la diminution de l’impact du numérique sur les ressources. Le Cigref pose ici cinq questions. Elles englobent :

– Lignes directrices d’écoconception des services numériques

– Audit et analyse réguliers de l’impact énergétique du code + recours à des outils d’optimisation du code

– Rationalisation des applications (diminution ou convergence + prévision du décommissionnement dès la conception)

– Choix d’offres répondant à des critères responsables reconnus

– Utilisation de solutions open source et/ou open hardware

La réduction des déchets et la contribution à l’économie circulaire sont également pris en compte. Tout comme la dimension « IT for green ». Laquelle se matérialisera au minimum d’une des trois façons suivantes :

– Diminution de l’empreinte environnementale d’un service, produit ou processus

– Collecte des données d’intérêt pour le reporting RSE de l’organisation

– Réduction de la consommation énergétique

Entre accessibilité et diversité, un « critère IA »

Au chapitre « social et sociétal », les principaux enjeux abordés sont :

– Droit à la déconnexion

– Explicabilité des modèles d’IA

– Accessibilité des services numériques

– Lutte contre la fracture numérique

– Diversité/inclusion dans les équipes projet

Sur la partie gouvernance, l’évaluation inclut cinq critères :

– Clauses contractuelles concernant les achats responsables et/ou solidaires

– Intégration des parties prenantes dans la démarche « numérique responsable » en tenant compte des critères RSE lors du sourcing

– Équipe projet dotée d’un référent « numérique responsable »

– Exploitation d’outils ou d’études existants pour partager les connaissances autour du numérique responsable

– Prévision d’un budget dédié à la mise en œuvre et au suivi des enjeux RSE

Photo d’illustration © peach_fotolia – Adobe Stock