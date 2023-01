CircleCI : des secrets potentiellement plus si secrets

Prière de modifier tous vos secrets stockés dans CircleCI. Un appel clair et net de la part de l’éditeur américain. En toile de fond, un incident de sécurité.

[UPDATE] Addressing the most pressing incident-related concerns and top questions from our community: https://t.co/MO7mS4LkAm

You can see all responses to initial questions we have received or even add your own to the discussion at the link above. https://t.co/a2rHp56ZEy pic.twitter.com/UM2tce5hgR

— CircleCI (@CircleCI) January 5, 2023