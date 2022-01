Cisco : 4 certifications qui rapportent

Dans les technologies et les réseaux, une expertise certifiée peut faire la différence. Les certifications Cisco font partie des plus demandées.

Chez les professionnels des systèmes et réseaux, une compétence certifiée peut « booster » une carrière ou un salaire. C’est notamment le cas pour celles et ceux qui disposent de certifications Cisco. Celles-ci font partie des plus demandées du marché.

Voici 4 certifications parmi les plus prisées que propose le groupe technologique américain :

1. Cisco certified internetwork expert (CCIE) >

La certification CCIE représente le plus haut niveau (expert) de certification professionnelle (Expert) disponible chez Cisco et son écosystème. Il existe plusieurs certifications CCIE. Chacune valide une expertise dans un domaine technologique particulier : interconnexion de réseaux, sécurité, VoIP, services ISP et réseaux de stockage (SAN).

2. Cisco certified network professional (CCNP) >

La certification CCNP, second niveau de certification réseau Cisco (Professional), inclut différentes déclinaison : Enterprise, Data Center, Collaboration, Security, etc.

3. Cisco certified network associate (CCNA) >

La certification CCNA, premier niveau de compétences réseau Cisco (Associate), est pensée pour valider des principes fondamentaux de l’infrastructure et de la sécurité réseau et des logiciels associés des profils concernés.

4. Cisco certified DevNet (DevNet) >

La certification Cisco certified DevNe cible les développeurs et les professionnels du réseau qui souhaitent valider leurs connaissances de conception et mise en oeuvre d’applications en lien avec les plateformes Cisco. Les niveaux Associate et Professional sont proposés.

En France, selon Clubfreelance, le taux journalier moyen (TJM) d’un ingénieur réseaux Cisco indépendant varie de 400 à 600 euros. En CDI, le salaire annuel moyen est de 40 000 euros.

