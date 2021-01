Cisco pousse ses switchs de bureau au nom de la fibre

Ils sont trois et pèsent tous moins d’un kilo. Ce sont les switchs Catalyst Micro, que Cisco a récemment ajoutés à son catalogue. Objectif de cette gamme : accompagner la fibre « jusqu’au bureau », sans répartiteurs intermédiaires.

Deux des modèles se destinent au montage mural (en goulottes ou rails DIN). Il s’agit de CMICR-4PC et du CMICR-4PT. Même encombrement pour l’un et l’autre : 4,6 x 9 x 7,9 cm, pour 600 g. En comparaison, le plus compact des switchs de la gamme supérieure (Catalyst 1000) en est à 4,4 x 26,8 x 18,5 cm pour 1,55 kg.

Le CMICR-4PS et le CMICR-4PC disposent tous deux de 4 ports Ethernet Gigabit (dont deux en PoE+). Le premier propose deux connecteurs fibre en entrée. Le second en troque un pour une interface cuivre.

Comme eux, le CMICR-4PT est fanless. Destiné au montage en surface plane de type table, il est plus encombrant (4,5 x 15,2 x 13,5 cm pour 940 g), mais aussi mieux doté. Avec notamment deux ports USB-C pour la recharge d’appareils (jusqu’à 60 W), une interface combinée cuivre/fibre et le PoE+ sur les 4 ports.

Sous le capot, on trouve la version LAN Lite d’IOS. Côté fonctionnalités, on en reste purement à la couche 2 (pas de routage). On oubliera également l’empilement et les alimentations redondantes.

Photo d’illustration © Cisco