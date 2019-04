Cloud public : une croissance exponentielle portée par le IaaS

D’ici 2022, les services de cloud public devraient croître « près de trois fois » plus vite que l’ensemble du marché des services IT, selon Gartner.

La forte dynamique du cloud public ne se dément pas, bien au contraire, prévoit Gartner.

Selon la société d’études, le marché mondial des services de cloud public pourrait atteindre 214,3 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 17,5% par rapport à 2018. Ces chiffres globaux sont plus élevés que ceux publiés en septembre dernier par Gartner.

Qu’en est-il des différents segments du marché ? L’infrastructure en tant que service (IaaS) n’attendrait pas les 39,5 Md$ initialement prévus. Mais elle afficherait effectivement la plus forte croissance du marché (+27,5% à 38,9 Md$ tout de même en 2019).

La seconde croissance la plus élevée du marché (+21,8% à 19 Md$ cette année) reviendrait aux plateformes en tant que service (PaaS).

De quoi accentuer la domination des principaux fournisseurs mondiaux de services d’infrastructure cloud : AWS, Microsoft (Azure), Google, Alibaba Cloud, IBM et Salesforce.

Une orientation « tout cloud »

Si le IaaS et le PaaS affichent les plus fortes croissances, c’est le segment du logiciel en tant que service (SaaS) qui génère le plus de revenus (94,8 Md$ attendus en 2019).

La gestion des processus métiers dans le cloud ou BPaaS arrive ensuite (passant à 49,3 Md$ en 2019). Elle devance ainsi, en termes de revenus, le PaaS (19 Md$ donc) et les services de gestion et de sécurité cloud (12,2 Md$ attendus en 2019).

Pour Sid Nag, vice-président de recherche chez Gartner, nous ne serions donc qu’au début d’un mouvement de bascule du cloud « d’abord » (first) au cloud « seulement » (only).

Ainsi, d’ici 2022, la dynamique du secteur des services de cloud computing devrait être « près de trois fois supérieure » à celle de l’ensemble des services informatiques.