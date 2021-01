Cloud : SAP lance RISE et s’offre Signavio

Le groupe allemand du logiciel SAP a confirmé acquérir Signavio, fournisseur de solutions de gestion intelligente des processus d’affaires (Business Process Intelligence).

Fondée en 2009, l’entreprise basée à Berlin est un acteur du marché des technologies de gestion, analyse et automatisation des processus métiers. La société revendique plus de 2000 organisations clientes et un million d’utilisateurs dans le monde.

« L’intégration de Signavio à l’unité Business Process Intelligence de SAP renforcera les capacités fournies par SAP aux entreprises pour comprendre, améliorer, transformer et gérer rapidement leurs processus métiers à grande échelle », a déclaré le groupe.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Toutefois, selon des sources citées par Bloomberg, l’accord pourrait valoriser Signavio à environ 1 milliard d’euros.

Processus, Cloud et ERP

L’acquisition de Signavio s’inscrit dans le cadre de la nouvelle offre « RISE with SAP ». Il s’agit d’une offre « en tant que service » de transformation et migration dans le cloud, regroupant des solutions et des prestations de SAP et de ses partenaires. De grands groupes du conseil et des services du numérique, dont Accenture, Atos, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, EY, Cognizant, IBM, Infosys et PwC, font partie de l’écosystème.

L’offre RISE with SAP couvre trois domaines. Le premier concerne la refonte des processus métiers portée par l’automatisation par la robotique (RPA) et l’intelligence artificielle (IA). C’est ici que Signavio intervient. Le second intéresse la migration technique dans le cloud de SAP ou celle d’un hyperscaler, en fonction du choix du client. Le troisième, enfin, s’appuie sur la Business Technology Platform de SAP et son ERP SAP S/4HANA Cloud.

Le groupe dirigé par Christian Klein ambitionne ainsi de se renforcer dans l’informatique en nuage. Justement, les revenus cloud de SAP ont augmenté en 2020 de 17% à 8,08 milliards d’euros (IFRS). Le chiffre d’affaires total est en repli de 1% à 27,3 milliards d’euros.