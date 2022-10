Cloud Seed : que savoir du joker de GitLab et Google

Cloud Seed, projet de collaboration entre la plateforme devops GitLab et l’hyperscaler Google Cloud, prend forme. Après une bêta privée de test sortie en mai, la solution stable a été présentée à l’écosystème de développeurs et partenaires lors de l’événement Google Next’22.

Que peut-on retenir de cette présentation ?

Solution open source, Cloud Seed est directement intégrée à l’interface utilisateur web de GitLab et exploite ses pipelines d’intégration et de déploiement continus (CI/CD).

Selon ses promoteurs, la capacité est pensée pour faciliter l’expérience de développeurs qui utilisent GitLab et des services Google Cloud. Déployer des applications conteneurisées avec Cloud Run, migrer des apps en s’appuyant sur le service cloud géré de base de données Cloud SQL ou encore générer des comptes de service Google Cloud sont les principaux cas d’usage.

L’objectif est de simplifier, automatiser et accélérer le déploiement et la configuration de ressources cloud. Les développeurs peuvent donc déployer et migrer des applications vers Google Cloud, sans quitter la plateforme de développement sécurisé GitLab.

Meilleur rapport coût-efficacité ?

« Les équipes utilisent GitLab (en mode SaaS ou autogéré) pour développer, planifier, collaborer et automatiser. Cependant, [l’effort] de transformation sans adoption du cloud est incomplet », peut-on lire sur la page GitLab du projet.

Cloud Seed est disponible pour les utilisateurs de services en mode payant ou gratuit. Sri Rang, responsable de programme Cloud Seed chez GitLab, l’explique dans un billet de blog.

« La plupart des workflows de développement basés sur Git utilisent des branches de fonctionnalités temporaires. Au sein de grandes équipes et organisations, il est attendu que les branches de fonctionnalités soient mises à disposition pour examen et test », souligne l’ingénieur logiciel. « Avec Cloud Seed, un pipeline de déploiement Cloud Run peut être généré en moins de deux minutes pour déployer toutes les branches de fonctionnalités vers Cloud Run. Considérant le niveau gratuit (free tier) de Cloud Run, la méthode peut être la moins coûteuse pour déployer et gérer des environnements de préversion », ajoute-t-il.

Une façon pour GitLab, qui compte aussi Amazon Web Services (AWS) parmi ses partenaires cloud, de mieux rivaliser avec Azure DevOps et GitHub (Microsoft) ?