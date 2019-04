Cloud : la visibilité réseau, un défi de taille pour les entreprises

Les entreprises, dans leur majorité, ont peu de visibilité sur leur environnement cloud. La performance applicative et réseau est impactée. C’est ce que montrent les résultats d’une enquête internationale* de Dimensional Research pour Ixia (Keysight Technologies).

84% des professionnels IT interrogés disent que leur entreprise a migré des charges de travail supplémentaires vers le cloud public en 2018. 21% l’ont fait de manière significative.

Tous les répondants ou presque (99%) estiment qu’une visibilité étendue du trafic, des services et des infrastructures cloud impacte directement l’activité de leur organisation.

L’importance d’une telle visibilité concerne plus particulièrement :

– la surveillance de la performance applicative (citée par 60% des répondants);

– la prévention des menaces (59%);

– la détection d’indicateurs de compromission (57%).

Mais la visibilité réseau ferait souvent défaut, surtout pour le cloud public.

Opacité du cloud

Moins de 20% des répondants ont indiqué disposer d’un accès complet et rapide aux paquets dans les clouds publics utilisés par leur groupe.

Ce manque de visibilité a surtout impacté à la baisse la performance applicative (citée par 48% des répondants) et la performance réseau (40%).

La situation est plus favorable lorqu’il est question de clouds privés et de datacenters sur site (on-premise). 55% et 82% des informaticiens, respectivement, déclarant disposer d’un accès adéquat aux données nécessaires pour surveiller ces environnements.

* Pour le rapport « The State of Cloud Monitoring » d’Ixia, 388 professionnels IT en charge des opérations cloud d’entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes ont été interrogés sur leurs projets de migration cloud.