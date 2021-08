Collecte de données : CM.com absorbe TraceDock

En rachetant TraceDock, CM.com contribue à l’expansion de la collecte de données first-party et muscle son offre Mobile Marketing Cloud.

Rompu aux opérations de croissance externe, CM.com, fournisseur d’une plateforme de communication en tant que service (CPaaS) dédiée au commerce conversationnel, a bouclé le rachat de TraceDock. L’entreprise créée en 2019 a développé un service de collecte de données first-party qui respecte « nativement » le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Le service est conçu pour répondre aux attentes d’annonceurs et de médias qui se préparent à la fin programmée des cookies tiers (ou traceurs) de navigateurs web (Chrome, Safari, Firefox, etc.). Il permet donc à ses utilisateurs d’obtenir davantage d’informations pertinentes à partir de données first-party (données propriétaires) collectées auprès de visiteurs de sites web. Autant de données qui peuvent ensuite être liées à une plateforme d’analyse d’audience comme Google Analytics.

Engagement client

La solution TraceDock est aujourd’hui surtout utilisée par des agences marketing en Europe du Nord (Allemagne, Danemark et Pays-Bas où sont basées les deux sociétés). TraceDock revendique également plus de 500 entreprises parmi ses clients, dont HEMA, VanMoof et Simpel.

L’outil sera intégré à Mobile Marketing Cloud, solution d’engagement client omnicanal pour les entreprises développée par CM.com. Le fournisseur dirigé par Jeroen van Glabbeek (CEO) dit aussi son intention de contribuer « au développement international » de TraceDock, dont les fondateurs, Boris Schellekens et Jaap Breeuwer, resteront chez CM.com au moins deux ans.

Les détails financiers de cette acquisition n’ont pas été divulgués.