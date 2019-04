Communications unifiées : Xivo s’interface avec Salesforce

Xivo pousse l’intégration de sa solution de communications unifiées (UC) avec d’autres applications d’entreprise portées par des poids lourds de la Tech. Dernière initiative en date : un connecteur Xivo pour Salesforce, le pure player du CRM en mode cloud.

Les utilisateurs peuvent ainsi accéder depuis leur interface de gestion de la relation client à la solution UC et de téléphonie IP de Xivo. Et conserver l’historique des appels.

Le connecteur s’appuie sur l’interface Salesforce Lightning et utilise la technologie WebRTC, a précisé le fournisseur (anciennement Avencall) basé à Limonest (Rhône).

Click to Call

L’éditeur de logiciels et intégrateur français met en exergue les fonctionnalités suivantes :

– La gestion des appels entrants (click to call) et sortants depuis l’interface Salesforce;

– La qualification des appels et la gestion des rappels;

– La remontée des fiches clients (historique, opportunités commerciales).

Cette première version est optimisée pour le navigateur Chrome de Google.