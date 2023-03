Copilot : de GitHub à Microsoft 365, le point sur l’offensive

Un peu plus de Copilot au catalogue de Microsoft. Sous cette marque, le groupe américain intègre de l’IA générative dans ses produits.

La démarche avait débuté sur GitHub. Récemment, elle s’est étendue à Dynamics 365. La voilà qui englobe désormais Microsoft 365.

Copilot dans Microsoft 365

Les fonctionnalités génératives intégrées à la suite bureautique sont pour le moment en phase expérimentale, auprès d’une vingtaine de clients. Leur usage peut se faire sur deux plans : au sein des applications et de manière transversale.

La forme que prend l’option « au sein des applications » rappelle, dans les grandes lignes, ce que Google promet sur sa propre suite collaborative. En l’occurrence, créer des textes (Word), des présentations (PowerPoint), des visualisation (Excel), des résumés de réunions (Teams), etc.

L’exploitation « transversale » se fait sous la marque Business Chat. Elle exploite la plate-forme Microsoft Graph. La surface de contact pour l’utilisateur final est la messagerie Teams.

Microsoft n’a évidemment pas attendu d’accoler la marque Copilot à sa suite bureautique pour y intégrer de l’IA générative. C’est le cas par exemple depuis quelques semaines dans l’offre commerciale Teams Premium.

Copilot dans la plate-forme Power

Là aussi, il y a eu un « avant-Copilot ». Dans Power Apps, Microsoft avait commencé par utiliser de l’IA générative pour créer des formules Power Fx à partir de langage naturel. Le produit avait ensuite évolué pour générer des applications à partir d’images.

Sous « l’ère Copilot », Power Apps embarque, sur le même principe que celui mis en œuvre dans Microsoft 365, un assistant de conception. En parallèle, on nous annonce l’intégration native des bots Power Virtual Agents.

Concernant Power Automate, il y existe depuis l’automne dernier une fonctionnalité expérimentale « Décrivez pour concevoir ». Avec le passage à Copilot, on ne décrit plus simplement : on itère, en dialoguant. La preview est par ailleurs maintenant ouverte aux utilisateurs européens.

En parallèle, Microsoft fait le pont avec l’application de bureau Power Automate, en y intégrant une première action AI Builder permettant de créer du texte avec GPT. Une fonctionnalité là aussi en preview.

Sur la partie Power Virtual Agents, il y a également déjà eu des annonces. Au premier rang, l’intégration de GPT pour permettre aux chatbots d’aller chercher des informations sur des sites web indexés par Bing (preview publique) et dans des bases internes (preview sur demande).

Avec Copilot, même idée que sur Power Apps : dialoguer pour créer des chatbots. Le périmètre d’expérimentation se limite pour le moment aux États-Unis.

Copilot dans d’autres produits

Outre GitHub, où il est disponible sur la version commerciale depuis juin 2022, Copilot est accessible dans la suite Dynamics 365. Il y est ouvert à l’expérimentation depuis peu, sur les parties ventes, marketing, service client et gestion de la chaîne d’approvisionnement.

On le trouve également dans Viva Sales, où il vient de passer en disponibilité générale. Il y aide les commerciaux à créer des e-mails de réponse, tout en leur recommandant des actions.

Microsoft entend également le pousser sur la brique Viva Engage (gestion de communautés), là aussi pour aider à mener des conversations.

Illustrations © Microsoft