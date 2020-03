Coronavirus : Apple va-t-il rouvrir ses magasins en avril ?

Bientôt le lever de rideau pour les Apple Stores ? Fermés depuis début mars pour cause de pandémie de Covid-19, les magasins pourraient rouvrir début avril selon Bloomberg qui cite un memo interne diffusé aux salariés par Deirdre O’Brien, vice-président de la division « People and Retail ».

«Pour tous nos magasins de détail en dehors de la Grande Chine, nous allons rouvrir nos magasins sur une base échelonnée. À l’heure actuelle, nous prévoyons que certains magasins pourraient ouvrir au cours de la première moitié du mois d’avril, selon les conditions dans leur communauté », écrit O’Brien. « Nous fournirons des mises à jour pour chaque magasin dès que des dates précises seront établies.

Rappelons que Apple avait d’abord fermé ses 42 magasins situés en Chine avant de les réouvrir le 14 mars, le jour même où il annonçait baisser le rideau de ses 458 points de vente aux quatre coins du globe pour une durée indéterminée.

Apple n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de la presse sur ce sujet.

Toute décision de rouvrir des magasins au cours de la première quinzaine d’avril devrait être approuvée par divers gouvernements qui ont pris des mesures de restriction sur l’ouverture des magasins et de confinement pour leur population.

Selon les données de GlobalData, en seulement six semaines, Apple est passé de la quatrième à la quatorzième position des vendeurs de smartphones.

Les ventes de tout le secteur s’effondre depuis le début de la pandémie Covid-19. Sur un an, la baisse atteint 38% à 61,8 millions d’appareils, contre 99,2 millions d’appareils expédiés en février 2019 relève Strategy Analytics,

