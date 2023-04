Cybersécurité : 5 certifications qui renforcent votre parcours

Les certifications sont un élément-clé de progression de carrière dans la cybersécurité.

En outre, les connaissances et expertises certifiées peuvent impacter positivement la rémunération de spécialistes parmi les plus demandés des métiers IT, des architectes en cybersécurité aux responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).

Elles témoignent d’un niveau d’expertise et d’une mise à niveau des compétences.

5 certifications cyber : du CISSP au hacker éthique

Voici cinq des certifications de cybersécurité les plus prisées du marché :

1. CISSP (Certified Information Systems Security Professional) >

Délivrée par l’organisme (ISC)² (International Information System Security Certification Consortium), la certification CISSP (Certified Information Systems Security Professional) est l’une des certifications de niveau avancé les plus reconnues par l’industrie à l’échelle mondiale. Elle permet aux professionnels du secteur de valider leurs compétences techniques, de l’analyse des risques à l’audit, dans une optique de gouvernance des systèmes d’information.

2. CISM (Certified Information Security Manager) >

La certification CISM (Certified Information Security Manager) est elle aussi axée sur la gouvernance de la sécurité de l’information et la gestion des risques. Délivrée par l’ISACA (Information Systems Audit and Control Association), elle nécessite une expérience du secteur d’au moins 3 à 5 ans et une solide connaissance de l’anglais technique.

3. CEH (Certified Ethical Hacker) >

La certification CEH (Certified Ethical Hacker) est délivrée par l’EC-Council (International Council of E-Commerce Consultants). Elle est une référence pour valoriser des compétences d’auditeur technique spécialisé en piratage « éthique ». Ou spécialiste des tests d’intrusion qui mettent à l’épreuve les systèmes et réseaux, afin de détecter et de corriger les vulnérabilités avant qu’elles ne soient exploitées par des pirates informatiques malveillants.

4. CompTIA Security+ >

Lire aussi : Formation IT : les certifications Cloud ont le vent en poupe

Délivrée par CompTIA (Computing Technology Industry Association), la certification CompTIA Security + valide des connaissances et compétences de base nécessaires à l’installation et la configuration de systèmes permettant de sécuriser applications, réseaux et périphériques. On note que le titre de certification est valable pendant trois ans à compter de la réussite à l’examen.

5. Cisco certified network associate (CCNA) >

La certification CCNA de l’équipementier Cisco valide des principes fondamentaux de l’infrastructure et de la sécurité réseau et des logiciels associés de professionnels du sceteur. Elle constitue le premier niveau de compétences réseau Cisco (Associate).

Les certifications (examen et formation associée) ont un coût qui varie de 550 $ (CompTIA Security+) à plus de 3000 $ (CISSP).

Qu’en est-il du retour sur investissement ?

Aux Etats-Unis, le salaire annuel moyen des professionnels certifiés concernés est de 150 000 $, selon Global Knowledge (Skillsoft).

En France, selon une autre étude (CESIN), plus de 4 RSSI et directeurs de la cybersécurité sur 10 déclarent plus de 100 000 euros de salaire sur l’année.

(crédit photo : Kevin Ku via Pexels)