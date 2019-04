Cybersécurité : Alsid séduit investisseurs et grands comptes

Alsid, éditeur d’une solution de supervision et protection des infrastructures Active Directory (AD), monte en puissance.

Les 500% de croissance revendiqués par l’entreprise sur l’exercice 2018 et la confiance renouvelée de grands comptes clients (Orange, Vinci, Sanofi, Hong Kong Broadband Network…) ont convaincu les investisseurs auprès desquels Alsid a levé 13 millions d’euros en série A.

Idinvest Partners, acteur européen du capital investissement mid-market, a mené cette levée de fonds, avec la participation de Axeleo et 360 Capital Partners, les investisseurs historiques d’Alsid.

L’entreprise avait bouclé un premier tour de table de 1,5 million d’euros en 2017.

Avec la nouvelle levdée de fonds, Alsid veut soutenir le développement de son activité à l’international (Royaume-Uni, Allemagne, Benelux, Hong Kong, Singapour, Moyen-Orient…). Parallèlement, l’entreprise prépare la commercialisation de sa solution aux États-Unis et au Japon, à horizon 2020.

L’éditeur ambitionne « de concrétiser nos plans d’expansion ambitieux, d’accroître encore notre avance technologique, et donc de maintenir une croissance à trois chiffres à long terme.

Confiance du marché

Fondée en juin 2016 par Luc Delsalle et Emmanuel Gras, deux anciens ingénieur de l’ANSSI, Alsid a conçu une solution d’analyse et de sécurisation en temps réel des infrastructures AD. Le service d’annuaire de Microsoft qui orchestre les droits d’accès des utilisateurs d’un réseau.

Elles son présentes dans « 95% des entreprises de plus de 1000 employés » et plusieurs dizaines d’opérations sont réalisées chaque minute dans de telles infrastructures. Elles sont donc une cible privilégiée des cyber-attaquants. La solution packagée de l’éditeur vise donc à mieux protéger l’ensemble.

« Nous sommes fiers de la confiance que le marché place dans notre solution et dans notre capacité à étendre notre succès de manière globale », a déclaré Emmanuel Gras, directeur général d’Alsid. Et de disposer des moyens supplémentaires pour « concrétiser nos plans d’expansion ambitieux, accroître encore notre avance technologique, et maintenir une croissance à trois chiffres à long terme. »