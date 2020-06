Cybersécurité : Mailinblack rejoint Hexatrust

Hexatrust continue de grossir ses rangs. Mailinblack, le spécialiste de l’anti-spam pour les entreprises, vient ainsi de rejoindre les rangs des pépites françaises du secteur de la cybersécurité.

« Mailinblack est une pépite technologique que nous sommes fiers de labelliser Hexatrust et compter parmi nos membres pour compléter notre catalogue de solutions Franco-Européennes de confiance » précise Jean-Noël de Galzain, président du groupement.

Créée en 2003 à Marseille, sa solution de sécurisation de la messagerie Mailinblack Protect revendique 10 000 clients, essentiellement en France, parmi les TPE, les PME, les collectivités et les établissements de santé.

Engagé pour le développement d’un Cloud de confiance et d’une souveraineté franco-européenne dans le domaine de la cybersécurité depuis 2012, Hexatrust a mis en place un guichet unique pour l’ensemble des produits et services de la soixantaine de ses adhérents.

