Cybersécurité : Paul Dominjon, nouveau directeur des solutions chez Microsoft France

Paul Dominjon prend la tête d’une nouvelle équipe et accompagnera le renforcement de l’offre de Microsoft en matière de cybersécurité.

Microsoft France réorganise son activité de cybersécurité avec la nomination de Paul Dominjon.

Recruté en 2018 comme « Enterprise Security Executive », il assure désormais la fonction de « Directeur des Solutions de Cybersécurité ». Selon son profil LinkedIn, sa nomination remonterait à avril 2020…en plein premier confinement.

« Il prend la tête d’une nouvelle équipe et accompagnera le renforcement de l’offre de Microsoft en matière de cybersécurité » explique l’éditeur. Il coordonnera les équipes de marketing, de vente et d’après-vente.

Une offre qui s’articule autour de trois catégories : la prévention des menaces (avec Microsoft 365 Defender), la protection de la donnée (avec Microsoft 365 E5 Conformité) et la supervision de la sécurité, avec la gestion des risques et la sécurisation opérationnelle des infrastructures (avec Azure Sentinel et Azure Defender).

Diplômé en informatique de l’Université de Grenoble, avec une spécialisation à l’ESSEC Business School en marketing stratégique, Paul Dominjon a passé treize ans chez Symantec (2005-2018) et cinq chez Veritas (1999-2004) dans différentes fonctions commerciales.