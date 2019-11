Cybersécurité : Proofpoint complète son portefeuille DLP avec ObserveIT

Pour se renforcer dans la protection contre les pertes de données, Proofpoint recourt à la croissance externe.

L’éditeur américain engage 225 millions de dollars – soit quasiment son chiffre d’affaires du 3e trimestre 2019* – dans l’acquisition d’ObserveIT.

Cette entreprise israélienne revendique environ 2 000 clients (dont Microsoft, Starbucks et Visa) pour sa plate-forme de gestion des menaces internes.

Reposant sur Microsoft SQL Server, la solution s’intègre avec les principaux SIEM du marché. Elle exploite des agents installables en arrière-plan sans redémarrage sur les systèmes Windows, Mac et Linux.

Proofpoint entend, à l’horizon 2020, intégrer cette brique technologique à sa suite « Information Protection ». Celle-ci inclut pour l’heure des modules de découverte de données sensibles et de protection de la messagerie électroniques (avec un système de chiffrement).

À voir en complément, une interview de Gérard Béraud-Sudreau. « L’humain doit être le point central de toute politique de sécurité », déclarait le vice-président Europe du Sud de Proofpoint après l’attribution d’un prix à éditeur lors des Silicon Cybersecurity Awards.

* À 227,4 millions de dollars, le C. A. est en hausse annuelle de 23 %.

La marge brute augmente de 2 points d’une année sur l’autre (80 % en non GAAP). Mais le résultat d’exploitation reste négatif (- 24,4 millions de dollars).

