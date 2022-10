DaaS : Red Hat Enterprise Linux gagne le cloud d’Amazon

Le système Red Hat Enterprise Linux for Workstations (RHEL WS) est à son tour disponible « en tant que service » dans le cloud AWS.

Red Hat, la filiale open source d’IBM, l’a confirmé cette semaine.

Le système d’exploitation Red Hat Enterprise Linux for Workstations est dorénavant disponible en mode « desktop-as-a-service » (DaaS) sur Amazon Web Services (AWS).

Pour exécuter RHEL WS en mode cloud AWS, Red Hat recommande aux utilisateurs avancés de s’appuyer sur le protocole d’affichage à distance hautes performances NICE DCV fourni par Amazon. NICE DCV est disponible avec des clients natifs pour Windows, Linux et MacOS.

L’environnement proposé permet d’alimenter des charges de travail « intensives », dont l’animation et la visualisation de données. Le service inclut par ailleurs un support logiciel étendu et une prise en charge matérielle avec différents types d’instances Amazon EC2.

Les utilisateurs peuvent aussi accéder à RHEL WS depuis le navigateur web de leur choix.

Le but est de faciliter l’adoption de cette distribution Linux depuis des terminaux – PC, Mac ou tablettes – équipés d’OS propriétaires ou d’un autre OS basé sur le noyau Linux.

Informatique hybride

Red Hat Enterprise Linux for Workstations est disponible dès maintenant sur AWS Marketplace. La prise en charge des pilotes RHEL WS 8.6 GRID et Tesla est assurée.

Proposé sous la forme d’une Amazon Machine Image (AMI), le service est conçu pour les utilisateurs avancés de Linux travaillant sur des instances EC2 basées sur des GPU.

Fournir « une expérience de Red Hat Enterprise Linux for Workstations similaire sur site (on-premise) ou via un service cloud » apporte une « cohérence » nécéssaire à « l’adoption du cloud hybride », a déclaré Gunnar Hellekson, VP et GM en charge de Red Hat Enterprise Linux.

L’annonce intervient après les récentes nominations de Matt Hicks à la direction générale de Red Hat et de Jim Palermo aux commandes de la DSI de la multinationale.

Celle-ci investit l’informatique hybride. Elle n’est pas la seule. D’autres ont fait le choix de l’hyridation IT et du DaaS, de Canonical avec l’OS Ubuntu, à Microsoft avec Windows.

(crédit photo : existentist on VisualHunt | CC BY 2.0)