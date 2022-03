Data et analytique : 3 grandes tendances à suivre

La donnée c’est de l’or et du risque. Conscient des enjeux, le cabinet Gartner affûte ses prévisions concernant un marché en forte croissance.

Voici, selon la société d’analystes, 3 grandes tendances à suivre dans ce domaine :

1. IA adaptative

Les systèmes adaptatifs intelligents (SAI) et l’intelligence artificielle (IA) centrée sur les données font partie de la catégorie. La « data fabric » alimentée par les métadonnées ainsi que le partage de données en continu sont également inclus par Gartner.

La société d’études prévoit que, d’ici 2026, le déploiement automatisé de métriques de confiance dans les écosystèmes de données mondiaux limitera drastiquement le recours aux intermédiaires externes et réduira « de moitié » le risque de partage non consenti de données.

2. Littératie des données

La littératie des données reste l’angle mort des compétences métiers. Or, ce déficit de culture data dans l’entreprise freinerait l’atteinte d’objectifs commerciaux alimentés par la data à horizon 2025.

Un défi à relever pour les responsables de données et technologiques.

3. Conformité et confiance

Les régulations s’adaptent à l’intégration de l’IA pour imposer certaines pratiques de transparence et de protection des utilisateurs.

Dans ce contexte, à horizon 2026 toujours, 75% des innovations se traduiraient par une mise en production couronnée de succès pour les organisations prêtes à investir et développer une IA « fiable et axée sur les objectifs ».

Ce taux serait alors supérieur de 25 points par rapport à celui obtenu par les organisations qui feraient l’impasse sur ce point.

Selon une autre analyse (IDC), le marché des solutions et services du Big data et de l’analyse de données devrait croître en moyenne de +12,8% par an d’ici 2025.

Les multinationales du secteur (AWS, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP, SAS…) et l’écosystème mondial de start-up s’y préparent.

(crédit photo : umseas via Visualhunt / CC BY)