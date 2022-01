Doit-on se débarrasser du département IT ?

Le département IT a fortement évolué ces dernières années. Il n’est pas qu’un élément de support, il contribue à la création de valeur de l’organisation. Il serait donc moins question de s’en « débarrasser », comme le suggère un article du Wall Street Journal, que de l’adapter.

Voici trois raisons à prendre en compte :

1. Les technologies font partie du business

A l’heure du low-code, des applications et des services cloud arrivés dans l’entreprise, les technologies font partie du business. Elles sont considérées comme l’un des principaux leviers permettant de soutenir l’agilité et l’efficacité opérationnelle des organisations.

De surcroît, les directions générales tendent à s’appuyer davantage sur leurs décideurs IT, directeurs des systèmes d’information (DSI) et responsables des technologies (CTO). C’est ce que montre une enquête menée par l’IBM Institute for Business Value avec Oxford Economics.

2. L’IT contribue à la création de valeur

L’alignement entre performances technologiques et objectifs commerciaux est un enjeu clé. Toutefois, selon une récente étude promue par Dynatrace, 9 DSI sur 10 considèrent que la contribution des équipes IT à la création de valeur est freinée par des résistances internes et un fonctionnement en silos. Or, le manque de collaboration entre équipes métiers et IT, couplé à la multiplication d’outils de monitoring et d’analyse de données coûteraient aux organisations « des centaines d’heures et des millions de dollars chaque année ».

Malgré tout, la numérisation accélérée des entreprises conforte le rôle des DSI. Cependant, la centralisation de l’IT est peu adaptée à l’hybridation du travail et de l’environnement informatique ou encore à l’évolution des menaces de sécurité cyber.

Comme l’a souligné un DSI dans les colonnes de CIO, les départements IT ont intérêt à travailler en coopération avec un ensemble pluridisciplinaire de spécialistes (technologies, opérations, gestion du changement, etc.). Ceux-ci peuvent opter pour un modèle qui mette en exergue la rapidité de déploiement et le développement produit.

3. Des garde-fous sont nécessaires

« Il est important de noter que cela ne signifie pas que n’importe qui peut faire quoi que ce soit en matière de technologie. La décentralisation de la technologie nécessite également une certaine centralisation », tempère dans son article du Wall Street Journal Joe Peppard, chercheur à la MIT Sloan School of Management.

Une organisation peut définir des garde-fous comme l’utilisation des mêmes protocoles de sécurité, langages de programmation logicielle et plans de création de produits et de solutions numériques. Dans ce cadre, tous les utilisateurs devraient avoir la possibilité d’activer l’ensemble des leviers nécessaires pour effectuer leur travail.

