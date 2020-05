Dell Precision : une génération 2020 sans AMD

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Où est passé le trackpoint ? Traditionnellement intégré aux stations de travail mobiles Dell Precision, il est absent de la génération 2020.

Cette dernière, tout juste officialisée, comprend six modèles. Dell en affiche déjà certains sur sa boutique en ligne. Les autres devraient être disponible d’ici à début juin.

En entrée de gamme (série 3000), les nouveaux venus s’appellent Precision 3550 et 3551. Au format 15,6 pouces, ils avoisinent les 1,9 kg.

Le ticket d’entrée pour la Precision 3550 est légèrement au-dessus de 1 000 $ HT. Il vaut pour la configuration de base en Core i5-10210U avec 4 Go de RAM, 128 Go de SSD (NVMe) et une batterie 51 Wh.

On peut pousser jusqu’à un processeur Core i7-10810U (6 cœurs), un GPU Nvidia Quadro P520 (2 Go de DDR5), 32 Go de RAM, 2 To de SSD, batterie 68 Wh et technologie tactile pour l’écran HD (Full HD en option).

La gamme d’options s’élargit avec la Precision 3551 :

Processeurs Xeon (jusqu’au W-10855M) en plus des Core (jusqu’au i7-10875H)

GPU Nvidia Quadro P620 (4 Go de DDR5)

64 Go de RAM

Batterie 97 Wh

Une gamme sans AMD

Le milieu de gamme (série 5000) accueille également deux modèles : les Precision 5550 et 5750.

Le premier présente un tarif de base à 1 999 $, en i5-10400H, avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, une batterie 56 Wh et deux ports Thunderbolt (contre un seul sur les Precision série 3000).

La configuration maximale embarque du Core i9-10885H ou du Xeon W-10855M, un GPU Quadro T2000 (4 Go de DDR6), 64 Go de RAM, 4 To de SSD, une batterie 86 Wh et un écran tactile 4K.

On dépasse les 2 kg avec la Precision 5750. Au format 17 pouces, elle dispose de quatre ports Thunderbolt. Dell annonce un tarif de base à 2 399 $, pour un lancement début juin.

Les options de configuration sont voisines de celles de la Precision 5550, avec la possibilité de passer en Quadro RTX 3000 et d’opter pour une batterie 97 Wh.

En haut de gamme (série 7000), il n’y a plus d’options de stockage sur disque dur.

On peut pousser la capacité jusqu’à 6 To sur la Precision 7750, une 15,6 pouces annoncée à 2,49 kg.

Les options d’extension de processeur sont les mêmes que sur la série 5000. Ce qui change, c’est la quantité maximale de RAM (128 Go) et les options GPU (jusqu’à du Quadro RTX 5000 à 16 Go).

Caractéristiques similaires (hormis la possibilité de passer à 8 To de SSD) pour la Precision 7750. Au format 17,3 pouces, elle dépasse les 3 kg, pour un tarif de base à 1 789 $.

Photos © Dell