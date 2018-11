Déploiement multi-cloud : IBM étend son partenariat avec ServiceNow

IBM ajoute davantage d’automatisation à Cloud Migration Factory et étend son partenariat avec ServiceNow.

IBM veut faciliter la migration de ses clients vers des environnements multi-cloud en ajoutant des outils d’automatisation à ses services cloud, et étend à cet effet ses relations avec ServiceNow, spécialiste de la migration vers le cloud.

Big Blue annonce ainsi l’ajout de nouveaux services à son usine IBM Cloud Migration Factory. Les outils d’automatisation permettent aux entreprises de déplacer et de moderniser plus facilement leur infrastructure, leurs données, leurs applications et leurs charges de travail.

Le groupe explique que les outils d’automatisation d’IBM Cloud Migration Factory doivent permettre d’accélérer les processus de déploiement multi-cloud jusqu’à 25%.

L’automatisation pour faciliter la migration

ServiceNow propose des outils d’automatisation. La société a par ailleurs mis la main sur DxContinuum en janvier 2017, spécialisé dans le Machine Learning (apprentissage automatique) et l’analyse prédictive. De quoi assurer l’automatisation des workflows IT encore réalisés manuellement.

“IBM prend des initiatives audacieuses pour prendre la tête du cloud hybride d’entreprise et met en place un écosystème d’innovation regroupant certains des plus grands noms de la technologie”, explique Philip Guido, responsable général des services d’infrastructure d’IBM pour les services technologiques mondiaux. “Grâce à ce partenariat avec ServiceNow, nous renforçons nos stratégies respectives en matière d’informatique multi-cloud et aidons les entreprises à exploiter pleinement la valeur de leurs investissements informatiques.”