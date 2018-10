Déploiement multicloud : Pulumi lance son offre SaaS Team Edition

Fondé par Joe Duffy et Eric Rudder, des anciens ingénieurs de Microsoft, Pulumi prend une nouvelle dimension. Grâce au tour de table qui va permettre de la financer à hauteur de 15 millions de dollars en échange d’actions de série A. Madrona Venture Group et Tola Capital ont mené cette levée de fonds.

Lancement de Pulumi Team Edition

Lancée en juin, la startup cumule un investissement total qui s’élève désormais à 20 millions de dollars.

La startup en profite pour annoncer le lancement de son service SaaS (Logiciel en tant que Service) “Pulumi Team Edition ” de déploiement d’applications multicloud.

Précision : Le kit de développement logiciel Pulumi reste open source et gratuit. Quant à Community Edition lancé en juin dernier, cette offre SaaS gratuite prend en charge la gestion des états et de l’historique de déploiement de nombreuses piles d’infrastructure cloud.

Multicloud et multi-langages

Pulumi se présente donc à la fois comme un projet open source et un service commercial qui exploite Kubernetes pour le déploiement d’applications en mode multicloud.

En effet, Le SaaS de Pulumi offre une approche intégrée de la fourniture multicloud d’infrastructures, de services gérés, d’applications en conteneurs et sans serveur. Il le fait pour tous les fournisseurs de cloud public, tels qu’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform, en plus des clouds privés et hybrides construits avec Kubernetes, OpenStack et VMware.

La philosophie de Pulumi est ainsi de permette aux développeurs de créer leurs applications en utilisant leur langage de prédilection et avec la possibilité de les déployer sur différents clouds.

Avec la somme collectée, Pulumi va doubler son effectif actuel pour employer jusqu’à 30 personnes dans les 18 prochains mois.

Après l’embauche d’ingénieurs, la startup va se tourner également vers de commerciaux pour faire l’article de sa solution SaaS à de potentiels clients.

crédit photo © Shutterstock.com