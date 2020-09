Développement : R, Go et Swift gagnent en popularité

L’indice (Index) Tiobe mesure la popularité des langages informatiques sur la Toile auprès de développeurs et d’autres internautes.

Le classement reste dominé par C, Java et Python, en ce mois de septembre 2020.

Mais d’autres langages de programmation ont le vent en poupe.

C’est notamment le cas de R, Go, Swift et Perl.

R est à la fois un langage de programmation orienté vers le calcul statistique et l’analyse de données. R est donc surtout utilisé par des statisticiens et des data scientists.

En un an, R est passé de la 19e à la 9 place du classement Tiobe.

Go, langage de programmation open source introduit par Google en 2009, s’est hisssé à la 11e place ce mois-ci. Un an plus tôt il occupait la 14e place du Tiobe Index.

Aujourdh’ui, Go est talonné par Swift.

Swift d’Apple est passé de la 16e place à la 12e place de ce classement.

Perl, enfin, langage interprété inspiré de C, est passé du 20e rang en septembre 2019 au 13e rang du Tiobe Index en cette rentrée 2020.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.