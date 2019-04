Devoteam mise gros sur Google Cloud

La forte dynamique du cloud public ne se dément pas, prévoit Gartner. Selon la société d’études, le marché mondial des services de cloud public pourrait atteindre 214,3 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 17,5% par rapport à 2018.

Dans ce contexte, les ESN multiplient les partenariats avec les leaders et accélèrent sur la croissance externe pour renforcer leur expertise.

C’est le cas de Devoteam qui annonce une double acquisition dont le montant n’est pas dévoilé.

D’abord Avalon Solutions, Google Premier Partner et présenté comme un leader en Scandinavie qui a réalisé un chiffre d’affaires de 14,2 millions € en 2018 avec 45 collaborateurs et plus de 400 comptes clients.

Ensuite g.company qui affiche une distinction de « Google Cloud EMEA Sales partner » en 2018 et de « Google Premier Partner » dans la région Benelux. Elle affiche un chiffre d’affaires de 6,5 millions € avec 60 collaborateurs aux Pays-Bas (Utrecht) et en Belgique (Mechelen) et revendique « plus de 750 comptes dans son portefeuille clients ».



“Avec ces deux acquisitions, Devoteam renforce sa position dominante sur les technologies Google Cloud. Le choix ambitieux et disruptif d’avoir, dès 2012 Google comme partenaire stratégique nous met dans une position unique d’innovation pour nos clients, notamment sur l’intelligence artificielle. ” explique Stanislas de Bentzmann, CEO et co-fondateur de Devoteam.

Devoteam est aussi intégrateur des solutions d’AWS et de Microsoft Azure.