DFIR ORC : l’Anssi bascule en open source son outil forensique

« N’oublions pas non plus les félicitations aux développeurs d’origine d’ORC ».

Stéphane Lenco a posté ce commentaire sur la page LinkedIn de l’Anssi.

Le CISO du groupe Thales fait écho à l’ouverture, sous licence GPL, dudit ORC.

Conçu en 2011, le logiciel est destiné à la collecte de données forensiques sur les systèmes Windows. L’Anssi dit l’avoir utilisé sur « plus de 150 000 postes » dans le cadre de ses missions d’investigation et de réponse à incident.

ORC comprend, en standard, une dizaine d’outils pour la recherche, l’extraction et la mise à disposition de données*. Son architecture framework permet d’en élargir les capacités tout en conservant un seul exécutable.

La prise en charge des OS Microsoft démarre à partir de Windows XP SP2 et Windows Server 2003 SP3.

* FastFind pour détecter la présence d’indicateurs de compromission, GetThis pour collecte des informations sur le système de fichiers, NTFSUtil pour inspecter la table d’allocation…

Photo d’illustration © École polytechnique / Paris / France via Visualhunt / CC BY-SA

