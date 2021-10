Docker pousse Compose v2 et ouvre son gestionnaire de volumes

Sauvegarde cloud, prévisualisation, gestion de versions… Sur une échelle de 1 à 5, quelle est la probabilité que vous utilisiez ces fonctionnalités dans notre explorateur de volumes ? Docker pose la question à ses utilisateurs à l’heure où le service s’ouvre à tous. Jusque-là, il fallait être au minimum sur le forfait Pro pour pouvoir y accéder.

Une nouvelle version de Docker Desktop (4.1.0) arrive en parallèle. On y trouve une section supplémentaire, destinée à notifier des mises à jour. Il n’est possible d’en désactiver la vérification automatique que sur les forfaits Team et Business.

À noter également, l’intégration de Docker Compose v2 en version stable. Pour le moment, l’adoption se fait sur opt-in. Et pour cause : elle nécessite des ajustements. L’outil a en effet subi une évolution importante d’architecture (réécriture en Go). Il est inclus dans Docker Desktop pour Windows et Mac. Sur Linux, il faut l’installer depuis le dépôt.