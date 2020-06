Dropbox expérimente un gestionnaire de mots de passe

Bientôt un gestionnaire de mots de passe au catalogue de Dropbox ?

L’entreprise américaine a commencé à en tester un auprès de « quelques clients ».

On peut le télécharger sur iOS et sur Android. Mais on ne peut y accéder que sur invitation.

Pour l’heure, ne sont listées que des fonctionnalités de base. En l’occurrence, créer des mots de passe, les centraliser et les synchroniser. Pas encore de mention d’une quelconque authentification multifacteur ou d’une option d’import de mots de passe.

Nommé Dropbox Passwords, le logiciel exploite un mécanisme de chiffrement classique : la divulgation nulle de connaissance (zero knowledge).

De nombreux gestionnaires de mots de passe sont mieux dotés et peuvent déjà se synchroniser avec Dropbox. La principale valeur ajoutée réside donc, en l’état, dans le fait de proposer une solution native au service de stockage cloud.

On surveillera si Dropbox Passwords présente les mêmes faiblesses que ses concurrents. À savoir des problèmes au niveau de la gestion des informations en mémoire, comme l’avait démontré une expérimentation menée l’an dernier.

Illustration © NIRUT RUPKHAM – Shutterstock

