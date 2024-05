DSA : Telegram sous surveillance de l’Europe

La Commission européenne examine actuellement les chiffres des utilisateurs de Telegram alors qu’il approche d’un seuil clé d’inclusion dans le cadre de nouvelles règles strictes pour les plus grandes plateformes de médias en ligne, a déclaré un porte-parole.

Telegram a déclaré qu’il comptait 41 millions d’utilisateurs dans l’UE au cours des six mois précédant février, soit moins que les 45 millions qui la catégoriseraient comme une très grande plate-forme en ligne (VLOP) en vertu des règles de la loi sur les services numériques (DSA) entrées en vigueur cette année. .

Un porte-parole de Telegram a confirmé qu’il en comptait moins d’utilisateurs que le seuil clé des 45 millions.

Le porte-parole de la Commission a déclaré que les régulateurs examinaient la méthodologie de Telegram pour compter les utilisateurs, qu’ils continuaient à suivre les développements et qu’ils étaient en contact avec Telegram et en liaison avec les coordinateurs de services numériques.

Telegram, basé à Dubaï, qui appartient entièrement au fondateur Pavel Durov, un expatrié russe, fait l’objet d’une surveillance croissante à mesure que le nombre de ses utilisateurs monte en flèche.

La plateforme, qui n’est exploitée que par une cinquantaine de personnes, compte plus de 900 millions d’utilisateurs et devrait dépasser le milliard d’utilisateurs d’ici un an, car elle se propage comme un « feu de forêt », a déclaré Durov à Reuters le mois dernier.

Google, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, AliExpress, Snap, Pinterest, TikTok et Zalando font partie des 19 plateformes en ligne actuellement désignées comme VLOP.

, Silicon UK