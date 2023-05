Duet AI contre Copilot : ce que Google esquisse face à Microsoft

Plus que la bureautique, le cloud d’infrastructure permettra-t-il à Google de se distinguer face à Copilot de Microsoft ?

Pour le moment, en tout cas, le premier communique plus ouvertement que le second concernant l’intégration d’IA générative dans cette partie de son offre.

La différence ne se pas sur l’aide aux développeurs. Ni sur l’assistance à la conception d’applications sans code (Google projette l’intégration d’IA générative dans AppSheet ; Microsoft monte des passerelles avec Power Apps). Elle tient plutôt à l’impression de « polyvalence » que Google parvient à faire passer en quelques images.



Les fonctionnalités ci-présentées n’en sont encore, pour l’essentiel, qu’au stade expérimental, en cercle fermé. Elles laissent cependant entrevoir un « bot à tout faire » couvrant de nombreux services Google Cloud. Il répond – parfois avec du texte, parfois avec du code – à des requêtes telles que :

Comment mettre à jour ma stratégie IAM avec gcloud ?

Écrire une fonction pour créer un bucket GCS

Comment réduire mes coûts sur Cloud SQL ?

Comment modifier le nom d’une colonne dans mon schéma ?

La partie « aide aux développeurs » est la première à être pleinement ouverte aux utilisateurs. Elle est pour le moment opérationnelle sur les environnements Cloud Workstations et Cloud Shell Editor de Google. Ainsi que sur VS Code et les environnements JetBrains, via l’extension Cloud Code IDE. Le modèle sous-jacent maîtrise officiellement Go, Java, JavaScript, Python et SQL. Il est possible de le personnaliser sur Vertex AI.

Duet AI : le même étendard pour Google Workspace

L’intégration d’IA générative dans Google Cloud se fait désormais officiellement sous la marque Duet AI. Même chose sur le volet bureautique, objet d’annonces à la Google I/O.

Fonctionnellement parlant, peu de nouveautés : les briques envisagées avaient été présentées en mars. Quelques-unes ont néanmoins évolué, pas tant dans leur finalité que dans leur forme. Par exemple, « Help me organize », destiné à générer, dans le tableur, des projets à partir de description. Ou l’assistance à la composition dans Docs, enrichie avec « chips intelligents » et variables personnalisables. En parallèle, on aura eu la confirmation du portage mobile pour l’assistance à la composition dans Gmail (« Help me write », upgrade de Smart Compose).

Pour expérimenter ces fonctionnalités, il faut en faire la demande. En France, Google n’accepte pas, à l’heure actuelle, d’inscriptions sur la liste d’attente.

En marge de la Google I/O, le groupe américain a communiqué un calendrier prévisionnel de mise à disposition de ces fonctionnalités :

Réponses contextuelles dans Gmail et assistance à la composition dans Docs : mai

Génération d’images dans Slides et organisation de projets dans Sheets : juin

Classification dans Sheets, arrière-plans personnalisés dans Meet et correction/réécriture dans Docs : « dans les prochains mois »

