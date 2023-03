Dynamics 365 Copilot : du GPT à (presque) tous les étages

Générer automatiquement des résumés à partir des enregistrements de réunions ? Il y a les modèles GPT pour ça. Microsoft avait mis cette fonctionnalité en avant lors du lancement de Teams Premium. C’était début février.

En parallèle, le groupe américain avait dégainé une intégration expérimentale de GPT dans Viva Sales. Objectif : aider les commerciaux à créer des e-mails de réponse, tout en leur recommandant des actions.

Cette phase expérimentale n’aura pas duré longtemps : la disponibilité générale est prévue pour le 15 mars. En toile de fond, une diffusion nettement plus large de GPT dans la suite Dynamics 365, sous la bannière Copilot.

Sur la partie sales, outre l’assistance à la composition d’e-mails, GPT va apporter une fonction de résumé des appels et des réunions telle que celle intégrée à Teams. Microsoft insiste sur sa disponibilité non seulement au sein de Dynamics 365 Sales, mais aussi de Viva Sales… et donc de CRM tiers en tête desquels Salesforce.

Du GPT jusque dans Nuance

Sur le volet service client se dégagent trois initiatives :

– GPT dans Dynamics 365 Customer Service

Pour le moment en aperçu sur demande, cette intégration aide à composer des messages (e-mails et chat). Elle exploite autant le contenu des conversations que des bases documentaires internes et des sources externes de confiance.

– GPT dans Power Virtual Agents (preview publique)

Premier angle : permettre aux chatbots d’aller chercher des informations sur des sites web indexés par Bing. Il est également possible d’exploiter des bases internes, mais cette capacité est en aperçu sur demande.

Deuxième angle : GPT intégré dans le concepteur low code AI Builder, pour créer des scénarios reposant sur le traitement du langage naturel.

– GPT dans Nuance Mix (preview publique), sur le même principe que pour Power Virtual Agents (exploitation de sources externes)

Traitement et génération de langage

Côté marketing, deux intégrations à relever, là aussi en preview :

– GPT dans Dynamics 365 Customer Insights, pour l’analyse de données en langage naturel

– GPT dans Dynamics 365 Marketing

Première fonction : Query assist, pour créer des segments. Deuxième fonction : Content ideas, pour suggérer du texte lors de la composition d’un e-mail.

Du texte, GPT peut aussi en générer pour des fiches produits (aperçu sur demande), dans le cadre de l’offre Dynamics 365 Business Central.

La brique Supply Chain Management embarque aussi un peu de GPT. Avec, pour commencer, un module « Actualités » censé repérer les facteurs exogènes (météo, géopolitique, marchés financiers…) pouvant affecter l’activité de fournisseurs. Il est là aussi en aperçu sur demande.

