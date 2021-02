Edge : Microsoft a finalisé le calendrier de transition

Microsoft utilisera les prochaines mises à jour cumulatives de Windows 10 (mars et avril) pour supprimer Edge « legacy ».

C’est entendu depuis l’été dernier : le 9 mars 2021, le support d’Edge « legacy » arrivera à terme. Cette version « originale » du navigateur laissera la place à la « nouvelle », basée sur Chromium.

À un mois de l’échéance, Microsoft a officialisé la méthode par laquelle il assurera la transition pour qui ne l’aurait pas réalisée manuellement. Ce sera par le biais des mises à jour cumulatives de Windows 10. Plus précisément celle d’avril, voire celle de mars si on installe les updates optionnels.

Le « nouvel » Edge remplacera l’ancien jusqu’au niveau de Windows Sandbox. Il conservera l’essentiel des paramètres… mais pas le mode kiosque. Il faudra donc configurer par avance les stratégies adéquates pour éviter des dysfonctionnements. Et attendre la sortie d’Edge 91 – prévue fin mai – pour retrouver l’ensemble des fonctionnalités actuelles. Parmi celles qui manqueront initialement à l’appel, la possibilité de configurer l’URL des nouvelles pages et d’empêcher l’ouverture d’applications tierces depuis le navigateur.

Le support du moteur EdgeHTML restera quant à lui effectif. Tout comme celui d’Internet Explorer 11. Les applications et autres composants qui font usage de l’un ou de l’autre demeureront donc fonctionnels. Microsoft recommande toutefois de passer à WebView2 ou d’utiliser des PWA.

Maintenir la couche IE11 signifie conserver des fonctionnalités peu sécurisées telles que SSL 2/3 et TLS 1/1.1. On songera à la désactiver si on n’en a pas l’usage. La version expérimentale de Windows simplifie depuis peu les choses : elle permet de définir une stratégie de groupe qui désactive ces fonctionnalités tout en maintenant le mode IE d’Edge.

Illustration © Microsoft