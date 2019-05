Embrace : SAP facilite la migration de S/4HANA dans le cloud public

SAP s’associe à Microsoft Azure, AWS et Google Cloud pour accompagner ses clients S/4HANA dans le Cloud public.

Avec son projet Embrace, SAP va épauler ses clients S/4HANA à migrer dans le cloud public.

En partenariat avec les trois principaux services cloud, que sont Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud Platform, l’éditeur oriente, personnalise et conseille ses clients pour opter pour la meilleure solution selon leurs besoins. A la fois sur le plan logiciel, mais aussi matériel et services.

L’objectif est simple : accélérer le processus en jouant le rôle d’intermédiaire, tout en apportant un service à la carte avec l’ajout de composants et de solutions selon la taille du projet.

« Nos clients sont très clairs sur les résultats commerciaux qu’ils espèrent obtenir lors de la migration vers le cloud – et cela inclut l’excellence opérationnelle et l’innovation », a déclaré Jennifer Morgan, présidente du Cloud Business Group et membre du conseil d’administration de SAP, dans un communiqué.

« En collaborant avec les hyperscalers et les partenaires mondiaux de services stratégiques, nous sommes dans une position unique pour orienter le parcours de nos clients vers des entreprises intelligentes. »