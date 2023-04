Emploi IT : un marché « toujours dynamique » pour les cadres

Malgré les incertitudes économiques et les réalignements d’effectifs, les cadres de la fonction IT bénéficient d’un marché « toujours dynamique ».

« Inflation, tensions géopolitiques, instabilité bancaire, conflits sociaux peuvent influer sur les dynamiques à l’oeuvre », prévient l’Association pour l’emploi des cadres (Apec). Malgré tout, les professionnels de la fonction IT bénéficient d’un marché de l’emploi « toujours dynamique ».

En France, trois professions – informaticiens, spécialistes des études-R&D et commerciaux – représentent la moitié des intentions de recrutement de cadres.

Avec « 61 760 recrutements attendus » en CDI et CDD sur l’ensemble de l’année en cours, les cadres informaticiens devraient être à nouveau les profils les plus recherchés par les recruteurs, relève l’Apec dans ses prévisions 2023.

Mais l’inadéquation entre l’offre de profils qualifiés disponibles et la demande exprimée par les entreprises reste forte. Les profils IT dotés de 1 à 10 ans d’expérience sont les plus demandés par les organisations et sociétés du secteur privé.

5 cadres et profils IT les plus demandés en 2023

Aux États-Unis, du fait des réductions d’effectifs dans de grands groupes et start-up des technologies de l’information, le marché de l’emploi se contracte, mais à un rythme modeste. En outre, selon Robert Half, des recrutements stables opérés par des employeurs de différents secteurs confortent la demande de talents technologiques.

Aussi, 64% (contre 56% au précédent semestre) des responsables du recrutement technologique prévoient d’étoffer leurs équipes IT. Or, 9 responsables IT sur 10 disent toujours être confrontés à des difficultés pour recruter.

Une tension qui peut orienter à la hausse les salaires d’experts.

Voici 5 des professionnels IT les plus recherchés :

1. Administrateur systèmes et réseaux

2. Responsable des systèmes d’information

3. Développeur web

4. Administrateur de bases de données

5. Analyste en sécurité de l’information

Dans de nombreux secteurs de l’économie, « les entreprises ont besoin de talents pour mener à bien différentes initiatives, notamment dans le développement logiciel, les services cloud, la cybersécurité et la protection des données, ainsi que le développement et le design web et mobile », a relevé le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half.

Dans l’Hexagone, indique l’Apec, les activités informatiques font partie des « services à forte valeur ajoutée » les mieux orientés en ce qui concerne le volume d’embauches de cadres.

D’après l’association paritaire, la diffusion et le traitement de données massives (Big data) et de l’intelligence artificielle (IA), en plus des services cloud et de la cybersécurité, « sous-tendent des besoins plus importants des entreprises pour ces compétences cadres. »