Emploi IT : quand la Tech réaligne ses ressources

Pour adapter leur activité à l’évolution du marché, entre tensions géopolitiques et pressions inflationnistes, de grands groupes technologiques gèlent leurs embauches ou suppriment des postes techniques et marketing.

C’est notamment la décision prise par Oracle.

Le groupe américain du logiciel a confirmé la suppression début octobre de 201 emplois sur son campus de Redwood Shores (Californie). Des data scientists, des développeurs logiciels et des spécialistes du marketing font partie des professionnels impactés. L’avis (WARN) a été transmis à l’autorité administrative californienne en charge des emplois.

Le campus de Redwood Shores où sont employées près de 6500 personnes n’est pas menacé de fermeture, à ce jour.

Quant aux suppressions ciblées, elles interviennent neuf mois après l’annonce du rachat pour 28,3 milliards $ de Cerner, poids lourd des services IT pour le secteur de la santé. L’acquisition avait ajouté 28 000 employés à l’effectif mondial d’Oracle (143 000 personnes à fin mai 2022).

Oracle est loin d’être la seule firme technologique à réduire la voilure.

Adapter l’activité aux soubresauts du marché

Salesforce, pure player du CRM en mode cloud, a opté pour un gel des embauches jusqu’en janvier 2023. En parallèle, a relevé Protocol, 90 postes de travailleurs contractuels auraient été supprimés.

La firme qui emploie plus de 73 500 personnes dans le monde tempère le plan. « La plupart des départements ont atteint leurs objectifs d’embauche pour l’exercice en cours », a indiqué l’éditeur à l’attention des médias. Pour optimiser les ressources, des missions sont suspendues et des « contractuels » ne travaillent plus pour la référence mondiale du software en tant que service (SaaS).

Dans le matériel, Intel envisage à nouveau de supprimer des postes pour réduire ses coûts et adapter son activité au recul du marché PC. Des milliers d’emplois seraient concernés, a souligné Bloomberg. Les équipes marketing et ventes du fabricant de semi-conducteurs seraient les premières impactées.

Pour maintenir une dynamique ou retrouver une trajectoire de croissance face aux soubresauts du marché, d’autres firmes technologiques, de Twilio à Meta, ont annoncé réviser leurs plans en matière d’emploi pour le semestre en cours.

(crédit photo © Shutterstock)