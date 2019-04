Emploi : les salariés de l’IT croulent sous les heures sup’

En France, les informaticiens font partie des salariés qui estiment faire le plus d’heures supplémentaires non rémunérées, rapporte ADP (Automatic Data Processing).

Certaines professions, dont celle d’informaticien, sont plus exposées que d’autres aux heures supplémentaires non rémunérées. C’est en tout cas le ressenti de salariés interrogés dans le cadre de l’étude Workforce View in Europe 2019 publiée par la firme ADP.

L’enquête a été menée auprès de 10 585 salariés en Europe*, dont 1410 en France. Près de 60% déclarent faire régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées. En France, 4h37 par semaine sans contrepartie, c’est en moyenne le nombre d’heures supplémentaires que les salariés estiment faire.

Une moyenne qui peut s’envoler dans certains métiers et domaines.

IT, BTP, Education

Les salariés des technologies de l’information (TI/IT) et des telécoms (52,7%), avec ceux des BTP (59,3%) et du domaine éducatif (53%), effectueraient le plus d’heures supplémentaires sans contrepartie en France. 21,5% des professsionnels de l’IT disent même effectuer plus de 10 heures supplémentaires hebdomadaires sans contrepartie financière…

C’est en Île-de-France, qui propose les salaires les plus élevés du pays, où les professionnels interrogés pensent faire le plus d’heures de travail non rémunérées.

Mais le Sud de la France affiche le taux le plus élevé de travailleurs qui indiquent faire régulièrement plus de 10 heures supplémentaires par semaine non payées.

* France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suisse et Royaume-Uni.