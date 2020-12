ESN 2020 : le top 10 en France

Adaptation, résilience, mutation, relance… KPMG et Syntec Numérique emploient, dans le compte rendu de leur enquête annuelle « Grand-Angle ESN & ICT », un vocabulaire emblématique de la crise sanitaire.

Celle-ci a entraîné le report de la traditionnelle soirée de présentation des résultats. Aux dernières nouvelles, il est question de l’organiser en janvier. En attendant, on nous invite à considérer le compte rendu – publié fin novembre parallèlement à l’annonce de la fusion avec TECH IN France – comme « préliminaire ».

D’ores et déjà, c’est le contraste avec le bilan précédent, communiqué début septembre 2019. On nous dépeignait alors des ESN « confiantes dans l’avenir » et qui se concentraient notamment sur « la fidélisation des talents et l’innovation ». Un chiffre ressortait : sur l’ensemble des répondants, la croissance organique médiane en 2018 s’élevait à 18 % (contre 13 % en 2017).

Les ICT bouleversent (un peu) le classement

Cette année, le périmètre s’élargit : aux ESN s’adjoignent les ICT (sociétés de conseil en technologies). Syntec Numérique et KPMG en donnent les définitions suivantes :

La crise est omniprésente au sein du questionnaire 2020. Deux pages lui sont même dédiées, avec trois axes d’intérêt : impact économique, gestion RH et mesures des pouvoirs publics. On en retiendra, entre autres, que :

Les secteurs automobile et aéronautique sont les principales sources des annulations de missions pour les ICT.

Les ESN ont subi un net ralentissement des projets SI au 2 e trimestre. Et si la situation s’est améliorée en septembre-octobre, on reste sur une dynamique de contraction de la demande.

57 % des répondants ont mis en place ou prolongé l'activité partielle entre les deux confinements.

59 % ont adapté leur plan de recrutement ; 41 % l’ont même suspendu ou annulé.

En moyenne, 61 % des effectifs sont en télétravail.

66 % des répondants estiment que leur chiffre d’affaires va diminuer en 2020.

Revenus : le Covid reste hors stats

Comme à l’accoutumée, l’étude s’accompagne d’un classement en volume de C. A. Mais celui-ci ne rend encore que marginalement compte des effets de la crise, étant basé sur l’année 2019.

Le revenu cumulé des 10 premiers enregistre tout de même une légère baisse par rapport au classement précédent (fondé sur les revenus du dernier exercice arrêté). Il s’élève à 17,96 milliards d’euros, en repli de 0,6 %.

L’arrivée des ICT – à commencer par Altran et Akka Technologies, respectivement 11e et 14e – a un apport positif sur le reste du classement. En considérant les 20 premiers, le revenu global cumulé augmente de 9,1 %, à 24,55 milliards d’euros. La croissance est encore plus nette en élargissant aux 30 premiers (+15,3 %), aux 40 premiers (+17,9 %), voire aux 50 premiers (+19,6 %).

Peu d’évolution dans le top 10, si ce n’est la chute d’OBS (8e ; 6 places de perdues) et l’ascension de Sopra Steria (2e ; 4 places de gagnées). Capgemini reste en tête, IBM demeurant sur la troisième marche du podium, devançant toujours Atos et Accenture.

Top 50 des ESN et ICT en 2020