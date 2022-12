EuroHPC : l’exascale pour 2023 avec JUPITER ?

À quand la mise en service de JUPITER ? Le Centre de recherche de Juliers n’a pas encore – tout du moins publiquement – fixé d’échéance. Mais il vient de signer la convention d’hébergement de ce supercalculateur. Celui-ci sera le premier de classe exascale à naître de l’entreprise commune EuroHPC. C’est-à-dire qu’il dépassera le milliard de milliards de calculs par seconde.

Le budget prévisionnel est sans comparaison avec ceux des supercalculateurs qu’EuroHPC a inaugurés jusqu’à présent. Il s’élève à 500 M€. EuroHPC apporte la moitié de l’enveloppe. L’Allemagne, le reste, à parts égales entre le ministère fédéral de la Recherche et celui des Sciences de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (où se situe Juliers).

Actuelle vitrine pré-exascale d’EuroHPC, LUMI a un budget de 202 M€. Apporté à moitié-moitié par l’UE et par 10 pays membres d’EuroHPC. Inauguré en juin 2022, il se trouve en Finlande. Son nom signifie « neige » dans la langue du pays. Il est aussi l’acronyme de « Large Unified Modern Infrastructure », en référence à son architecture, schématisée ci-dessous.

JUPITER (« Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research ») reprend le principe de modularité de cette architecture. À la configuration de base pourront se greffer des modules optionnels, dont une partition GPU supplémentaire, des ressources dédiées à la visualisation et une zone de calcul neuromorphique.

JUPITER, un supercalculateur « écolo » ?

La situation géographique de LUMI ouvre la voie au free cooling tout au long de l’année. Il ne pourra pas en être de même pour JUPITER, qui utilisera du watercooling en circuit fermé.

Consommation moyenne attendue : 15 MW. À comparer aux 21,1 MW que Frontier, leader du TOP500, utilise pour délivrer 1102 Pflops sur le benchmark LINPACK. Ou aux presque 30 MW que son dauphin Fugaku consomme pour atteindre 442 Pflops.

Le rapport performance par watt est meilleur pour LUMI. Avec un ratio Gflops/W de 51,382, il se classe 7e du GREEN500. Pas si loin du leader Henri (65,901) localisé au Flatiron Institute de Lenovo (États-Unis) et qui évolue dans une échelle de performances plus modeste (2,04 Pflops).

Un autre supercalculateur EuroHPC est aux premiers rangs du TOP500 : Leonardo. Inauguré fin novembre en Italie, il se classe 4e (255,75 Pflops). En 12e place, on trouve la partition GPU de JUWELS (photo ci-dessous). Installé depuis 2018 au Centre de recherche de Juliers, il est pour le moment le plus puissant supercalculateur d’Allemagne.

Illustration principale © CEA