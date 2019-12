Facebook ne veut plus dépendre d’Android

Un système d’exploitation made in Facebook ? L’idée n’est pas nouvelle*, mais on en reparle.

En toile de fond, le développement d’une gamme hardware qui regroupe aujourd’hui les casques Oculus et les « écrans connectés » Portal.

Ces appareils tournent actuellement sous une version modifiée d’Android.

Pour changer la donne, Facebook s’appuierait entre autres sur Marc Lucovsky, l’un des artisans de la conception de Windows NT.

Le premier produit ainsi équipé pourrait arriver sur le marché en 2023. Il s’agirait de lunettes de réalité augmentée.

D’autres technologies maison pourraient être exploitées dans ce cadre. D’un côté, des puces ; de l’autre, un assistant vocal (Facebook se serait rapproché de Microsoft pour entraîner l’algorithme avec des données issues du moteur de recherche Bing).

Un campus de 4 000 employés dédié au hardware est en construction à Burlingame (Californie).

* Facebook avait songé à développer son OS pour investir le marché des smartphones. Il s’était finalement rabattu sur une surcouche… qui n’avait pas trouvé son public.

Photo d’illustration © GongTo – Shutterstock.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.