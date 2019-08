Fairphone 3 : 450 euros pour un téléphone « équitable »

Fairphone, le concepteur néerlandais du smartphone du même nom, a dévoilé le Fairphone 3. Le téléphone moyen de gamme compatible 4G et VoLTE est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Il utilise, selon ses promoteurs, une chaîne d’approvisionnement « plus équitable pour toutes les parties prenantes ».

Du côté du matériel, le Fairphone 3 inclut sept modules conçus pour faciliter les réparations. Selon Le Monde, toutefois, le Fairphone 3 « est nettement plus compliqué à désassembler » que le Fairphone 2 . « Les réparations du Fairphone 2 [sorti en juin 2015] prenaient généralement deux à cinq minutes, celles du 3 demandent plutôt quinze à trente minutes », estime le quotidien national.

Concernant les spécifications techniques, le Fairphone 3 dispose d’un écran de 5,7 pouces. Il est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 632 (cadencé à 2,2 GHz), couplé à 4Go de RAM. Le téléphone est doté de 64 Go de stockage, extensible par carte microSD. Il peut aussi accueillir deux nano-SIM.

Pour la photo, Le téléphone embarque un capteur de 12 mégapixels à l’arrière et une caméra de 8 MP à l’avant. Par ailleurs, l’appareil est équipé d’une batterie amovible de 3 060 mAh. Le déverrouillage se fait par un capteur d’empreintes situé à l’arrière de l’appareil. Et son rechargement par un port UBS-C.

Côté OS, le smartphone est équipé au lancement d’Android 9 (Pie). Les mises à jour logicielles devraient être assurées pendant au moins cinq ans, a indiqué Fairphone.

De quoi ouvrir davantage le marché à l’électronique dite équitable et durable ?

Orange partenaire de distribution en France

Fairphone a modestement écoulé 175 000 unités de ses deux premiers smartphones depuis 2013, année de création de l’entreprise. Avec le Fairphone 3, la société vise les 42 000 unités vendues d’ici la fin de 2019, et plus encore en 2020. Grâce au soutien de partenaires, dont Orange en France.

Le Fairphone 3 est disponible en pré-commande, puis à la vente début septembre, au prix de 450 euros sur le site de Fairphone et, en France, aupres de son partenaire exclusif Orange.

Pour Eva Gouwens, PDG de Fairphone, « le signal le plus fort que nous pouvons envoyer est de montrer qu’un marché pour des produits plus durable existe : c’est pourquoi nous avons développé le Fairphone 3 comme une véritable alternative sur le marché. La coopération avec Orange est très importante à cet égard – elle nous aide à accroître notre impact et à atteindre un public de consommateurs plus large. »

« Nous envisageons une économie où la considération pour les gens et la planète est une partie naturelle de faire des affaires et selon cette vision, nous avons créé des moyens évolutifs pour améliorer notre chaîne d’approvisionnement et notre produit », a-t-elle ajouté dans les colonnes de Techcrunch.