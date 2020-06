Fibre et Covid-19: 1 million de prises perdues en 2020

Quelle réalité pour le déploiement de la fibre en France avec la crise Covid ? À la mi-avril, Étienne Dugas, président d’InfraNum, avait dressé un bilan inquiet du secteur pour Silicon.fr.

« On a touché le fond de la piscine », avait déclaré l’intéressé après un mois de confinement. Il affirmait percevoir, dans le BTP, des « frémissements » coïncidant avec la publication du guide de préconisations sanitaires pour le secteur.

Deux mois plus tard, InfraNum publie, sur la base d’une étude* commandée aux cabinets EY et Tactis, des chiffres qui permettent de mieux mesurer l’évolution de la situation.

Concernant les mesures sanitaires, on peut parler de double tranchant. Elles ont à la fois aidé au maintien de l’activité… et alourdi les coûts de production des prises en fibre optique.

L’augmentation moyenne pendant le confinement s’est établie dans la fourchette de 17 à 23 %. Elle se justifie notamment par :

En cette période de reprise, InfraNum constate toujours un surcoût. En l’occurrence, entre 11 et 17 % par rapport à la période d’avant-crise.

À plus long terme (4e trimestre), la fédération table sur un surcoût de 4 à 8 % – en supposant la persistance des mesures de distanciation.

Au-delà des surcoûts, il y a la perte d’activité… et les décalages de revenus qu’elle a entraînés. Déploiements fixes et mobiles confondus, la filière serait tombée à 40 / 50 % d’activité lors du confinement. Depuis le 11 mai, ce taux serait remonté à 75 %. Il pourrait atteindre 90 % à la rentrée.

Dans ce contexte, les entreprises ont perdu en moyenne 36 % de leur chiffre d’affaires. Et 30 % ont déploré des difficultés de trésorerie.

InfraNum communique désormais une estimation à 4,3 millions de prises installées en 2020. C’est moins que les 5,3 millions initialement prévus. Et que les 4,8 millions déployées l’an passé.

Pour accompagner la reprise, la fédération recommande de :

* Une centaine de membres de la filière ont répondu à une enquête qualitative. Une cinquantaine ont participé à des entretiens.

