Freelances : Malt lève 80 M€ auprès d’Eurazeo et Goldman Sachs

Malt, plateforme de mise en relation entre travailleurs indépendants du numérique et entreprises, peut soutenir sa nouvelle phase de croissance. Basée à Paris, la société fondée en juin 2013 par Vincent Huguet (CEO), Hugo Lassiège et Jean-Baptiste Lemée, a annoncé mardi 1er juin lever 80 millions d’euros supplémentaires.

L’opération a été menée par Goldman Sachs Growth Equity, qui entre ainsi au capital de l’entreprise, et Eurazeo, qui investit aujourd’hui en capital-développement. Ces fonds d’investissement rejoignent les investisseurs historiques Isai et Serena.

La confiance des investisseurs vient conforter les ambitions de Malt et de ses dirigeants.

Malt est présentée par ses promoteurs comme une « marketplace européenne de plus de 250 000 consultants freelances ». Les fonds levés doivent lui permettre d’investir davantage dans sa plateforme technologique, de réaliser des acquisitions et de poursuivre son déploiement à l’international. Il s’agit, par ailleurs, d’animer la communauté.

One step closer to a #NewWorkOrder: Malt raises 80 million euros.

Our goal: providing the best tech-enabled freelance consulting marketplace where independent talents and businesses join forces to accelerate their digital transformation in Europe. pic.twitter.com/SVtyfGCWbL

— Malt (@Malt_France) June 1, 2021