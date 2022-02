French Tech : huit entreprises font leur entrée au #Next40

Le French Tech Next40/120 revient pour son édition 2022. Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques, a annoncé mardi 1er février, dans les locaux de la licorne française Back Market, les lauréats du programme* d’accompagnement dédié aux start-up françaises late-stage (levée de 50 M€ et plus).

Avec 36 entrées et le même nombre de sorties au classement des 120 start-up et scale-up françaises (FT120), le taux de renouvellement est stable par rapport à l’année précédente.

Le niveau à l’entrée, en revanche, est plus élevé.

Parmi les 40 entreprises (Next40) en hypercroissance et les mieux valorisées du classement, la levée de fonds la plus modeste atteint 49,6M€ en 2022, contre 22M€ en 2021.

360Learning, Malt, Sorare…

Huit sociétés qui n’étaient pas dans le classement l’an passé font leur entrée au Next40 :

– 360Learning (plateforme de formation collaborative)

– Dental Monitoring (IA appliquée aux soins dentaires)

– Descartes Underwriting (outil d’assurance paramétrique)

– IAD (réseau de mandataires immobiliers)

– Lifen (plateforme e-santé)

– Loft Orbital (partage des services satellitaires)

– Malt (mise en relation entre freelances et employeurs)

– Sorare (cartes NFT – non-fungible token – et Fantasy Football).

« En l’espace de quelques années, la French Tech a fait des pas de géants : plus de 11,6Md€ ont été levés en 2021, le cap des 25 licornes vient d’être franchi avec 3 ans d’avance, les 20 000 start-up françaises représentent déjà 1 million d’emplois, deux entreprises technologiques – OVHcloud et Believe – se sont cotées en bourse pour des valorisations à plus de 1Md€ l’année dernière, ce qui n’était pas arrivé depuis plus de 25 ans », déclare Cédric O. « Cette croissance sans précédent se retrouve dans le classement du French Tech Next40/120, dont les niveaux de performance économiques sont de plus en plus élevés. Il s’agit un baromètre essentiel de la vitalité de notre écosystème. S’il nous permet de prendre conscience du chemin parcouru, ce classement est aussi un bon indicateur des étapes qu’il nous reste à franchir, notamment en termes de mixité et de diversité dans la French Tech. »

40 licornes en devenir

– 360Learning

– Alan

– Aledia

– Alma

– Ankorstore

– Back Market

– BioSerenity

– Blablacar

– Brut.

– Contentsquare

– Deezer

– DentalMonitoring

– Descartes Underwriting

– DNA Script

– Doctolib

– Exotec

– Iad

– Ivalua

– Kineis

– Ledger

💥 Ils sont là !

Découvrez les 120 champions technologiques 🇫🇷 de l’année dans le classement #Next40 #FT120.

Bravo à toutes les équipes 👏

Emplois, innovations, investissements : la relance et l’avenir de l’économie, c’est vous #FrenchTech ➡️ https://t.co/vKLWDGqUn7 pic.twitter.com/eO1wBKJp3I — Cédric O (@cedric_o) February 1, 2022

– Lifen

– Loft Orbital

– LumApps

– Lydia

– Malt

– ManoMano

– Meero

– Mirakl

– Ornikar

– PayFit

– Qonto

– Shift Technology

– Sorare

– Spendesk

– Swile

– Veepee

– Vestiaire Collective

– Voodoo

– Ynsect

– Younited Credit

* Lancé en 2019 par l’Etat français, le programme French Tech Next40/120 accompagne le développement de jeunes pousses du numérique, de la deeptech et industrielles. Elles sont sélectionnées sur des critères de performance (levées de fonds et croissance du chiffre d’affaires). Et bénéficient d’un accompagnement de la Mission French Tech (financement, international, recrutement, communication…) pour en faire « des entreprises technologiques de rang mondial, susceptibles de rivaliser avec leurs concurrents internationaux. »