Gestion de crise cyber : l’approche du Cigref en 7 chiffres

Une cyberattaque « de grand ampleur », c’est quoi au juste ? Le Cigref s’attache à en donner une définition dans un rapport qu’il a récemment publié. Le sujet : la gestion des crises cyber. Voici quelques-unes des recommandations qui s’y trouvent.

2

Le nombre de textes de loi que le Cigref met en avant comme ayant « permis des avancées sur la prise en compte du risque cyber par les assureurs ». En l’occurrence :

– La LOPMI (loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur)

L’article 5 conditionne la couverture assurantielle des pertes et dommages causés par une cyberattaque au dépôt d’une plainte par la victime dans un délai de 72 heures.

– La loi de finances pour 2023

Elle prévoit un dispositif de franchise d’impôt pour les provisions de certains captives de réassurance. Y figure par ailleurs un renvoi vers un arrêté qui ajoute, dans le Code des assurances, deux catégories dédiées aux risques cyber.

3

Le nombre de « temporalités parallèles » que le Cigref distingue dans la gestion des crises cyber.

– Gestion des conséquences

Elle implique des mesures d’urgence (1-3 jours), des mesures de remédiation (1-3 semaines), une stabilisation de la situation (plusieurs mois) et un retour d’expérience (plusieurs mois).

– Investigations

Dans un premier temps, s’assurer que l’environnement informatique est sain. Puis chercher à connaître l’origine de l’attaque. Ce second temps se déroule à part de la gestion de crise, n’étant pas indispensable à la remédiation.

– Processus juridique, alimenté par les investigations

4

Les mesures d’endiguement que le Cigref recommande de mettre en place une fois le périmètre de l’incident qualifié.

– Isoler les systèmes impactés (et les plus vulnérables), préférentiellement à partir de la console EDR

– Faire intervenir une équipe de réponse aux incidents de sécurité

– Désactiver la plupart des comptes administrateurs

– Identifier et sécuriser la dernière sauvegarde saine

5

Les actions préventives à mettre en place avec la direction de la communication.

– Initier un dialogue entre l’IT et l’équipe com

– Élaborer une stratégie de réponse à la crise cyber (check-list des premières actions, cartographie des parties prenantes, identification des cibles…)

– Anticiper les scénarios de crise et prérédiger les éléments de communication

– Intégrer la fonction communication dans l’organisation de la crise cyber

– S’entraîner régulièrement et développer des réflexes communs entre l’IT, la com et les autres membres de la cellule de crise lors d’exercices de simulation

6

Les mesures de durcissement du SI à mettre en place une fois la reprise effective.

– Élévation du niveau de sécurité de l’Active Directory et limitation des comptes à privilèges

– Refonte des pratiques d’administration et utilisation du MFA

– Déploiement d’EDR sur tous les serveurs et les PC

– Cloisonnement des infrastructures centrales et locales

– Maîtrise des flux

– Nettoyage des réseaux mondiaux et restauration des serveurs

8

Les recommandations pour gérer les équipes de la DSI pendant la crise.

– Protéger les équipes SI pour qu’elles ne soient pas parasitées par des informations ou des sollicitations autres que celles du coordinateur de la cellule de crise

– Éviter qu’elles transmettent des informations sans passer par les personnes chargées de ces communications avec la cellule décisionnelle et les métiers

– Multiplier les signes de remerciement (saluer l’effort collectif)

– Privilégier le travail avec les internes, qui ont une connaissance plus profonde du SI

– Privilégier une cellule de crise réduite, avec uniquement les personnes-clés

– Séparer les équipes en fonction des objectifs (une pour la remédiation et reconstruction, une autre pour l’investigation)

– Gérer les aspects logistiques (ouverture des locaux à des horaires non conventionnels, repas du matin au soir…)

– Mobiliser le médecin du travail

9

Le nombre de thématiques que le Cigref distingue dans la communication de la DSI avec le COMEX.

– Données

Date des dernières sauvegardes saines, délai de mise à disposition des dernières sauvegardes, estimation de la perte de données.

– Impacts financiers

Investissements IT nécessaires pour restaurer et améliorer le SI, montant de la franchise de l’assurance cyber, CA non réalisé, renforts IT à prévoir.

– Impacts réputationnels (veille médias)

– Impacts RH

Nombre de salariés au chômage technique, capacité à gérer la paye.

– Impacts sur le SI (volume de systèmes indisponibles)

– Impacts sur les les métiers

Nombre d’utilisateurs/clients impactés, de processus métiers impactés ; volume de commandes perdues et d’arrêts de production.

– Nature et périmètre de la crise

– Plan d’actions

Pourcentage d’avancement des plans validés, nombre de personnes mobilisées, pourcentage de PC et serveurs réparés.

– Relations tutélaires (suivi des niveaux d’information et alertes)

10

Le nombre de profils de prestataires externes que le Cigref met en avant pour accompagner la DSI.

– Cabinet juridique spécialisé dans le droit cyber

– Cabinet spécialisé dans la communication de crise cyber

– Entreprise spécialisée dans la gestion de crise

– Organisme spécialisé dans la cybersécurité

– ANSSI, selon le secteur de l’organisation

– Assurance cyber, qui dispose elle-même de prestataires

– Coach pour le DSI

– FIR (force d’intervention rapide) associée à une prestation CSIRT

– CSE ou instances représentatives du personnel

– Organisme pour gérer la logistique et le soutien aux équipes mobilisées

Photo d’illustration © VicenSahn – Adobe Stock