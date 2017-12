Google lance Android Go edition pour les «petits» smartphones

Android 8.1 Oreo Go edition vise les smartphone à moins de 1 Go de RAM pour élargir l’accès à l’OS dans les pays émergents.

Moins de six mois après le début de la disponibilité d’Android 8 dit Oreo, Google annonce aujourd’hui Android Oreo Go edition. La nouvelle instance de l’OS mobile sera lancée demain comme une déclinaison d’Android 8.1.

L’édition Go se traduit par un besoin réduit de l’OS et des capacités du terminal. Ainsi, les smartphones dotés de 512 Mo à 1 Go de RAM pourront profiter d’Oreo Go. Loin des 3 ou 4 Go désormais proposés dans les appareils les plus récents.

Qui plus est, entre un nombre limité d’applications fournies par défaut et des versions allégées de celles-ci, le système occupe moins de place dans la mémoire de stockage.

Une ROM de 8 Go disposera ainsi de deux fois plus d’espace qu’avec une version “normale” d’Android, indique Google.

50% d’économie de stockage

La taille de la nouvelle génération d’applications estampillées « Go » est réduite de 50%. Avec une vitesse d’exécution optimisée de 15% en moyenne. Google Assistant, Maps, Youtube, Gmail, Gboard, Chrome et Play ont ainsi été optimisés dans cet esprit.

Ainsi, la fonction Data Saver activée par défaut dans Chrome est susceptible de faire économiser jusqu’à 600 Mo de données par an par utilisateur en moyenne. Appréciable pour les petits forfaits.

Mountain View en profite pour lancer Files Go, une nouvelle apps de gestion de stockage capable de débusquer les fichiers inutiles pour faciliter le ménage de la mémoire.

Les partenaires passent à Go

Google n’a pas été le seul à alléger ses applications. Nombre de partenaires développeurs ont suivi ses conseils pour pouvoir adresser le plus grand nombre possible d’utilisateurs. Un effort qui se concrétise dans Play Go.

Si on y retrouve l’ensemble des apps Android, le magasin d’application signale les applications optimisées pour l’édition Go. Libre à l’utilisateur de privilégier ces versions « Lite » aux originales.

« Avec le lancement d’Android Oreo (Go edition) dans Android 8.1, les partenaires seront bientôt en mesure d’envoyer cette nouvelle version sur leurs appareils d’entrée de gamme dans le monde entier, confirme Sagar Kamdar, en charge de la gestion des produits Android.

“Nous avons hâte que les appareils de nos partenaires arrivent sur les tablettes au cours des prochains mois.”



Evoqué lors de la conférence I/O de Mountain View l’été dernier, le projet Go vise à adresser l’offre d’Android aux millions d’utilisateurs d’appareils à ressources réduites comme ceux que l’on peut trouver massivement sur les marchés émergents comme l’Inde.

Région qui compte désormais plus d’utilisateurs de smartphones Android qu’aux Etats-Unis, souligne la firme californienne. Un marché à ne pas négliger, donc.

