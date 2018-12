Google Dessin : une expérience simple sur navigateur internet

C’est discrètement que Google a lancé Dessin (ou Canvas en anglais). Il s’agit d’un outil permettant aux internautes de créer rapidement des croquis ou de prendre des notes à la volée qui seront automatiquement enregistrés dans leur compte Google.

Simple mais pratique

Cela permet d’y accéder ultérieurement depuis n’importe quelle machine connectée à Internet.

De surcroît, ces notes et autres griffonnages peuvent être téléchargés au format PNG.

L’outil en lui-même est relativement simple. L’utilisateur a le choix entre 5 types d’écriture (crayon, stylo plume, feutre, craie et gomme) et peut sélectionner la couleur qu’il désire. Pour ces dernières, l’internaute pourra choisir parmi une poignée d’options présélectionnées ou afficher le menu personnalisé et sélectionner en gros toute couleur hexadécimale.

La gomme est heureusement présente pour effacer toutes les erreurs qui pourraient être faites en griffonnant.

Quant au menu se contente d’un simple « exporter le dessin ».

Non cantonné à Chrome

Chrome Canvas ne fonctionne pas exclusivement sur Chrome. Il peut en effet être utilisé dans n’importe quel navigateur supportant WebAssembly. C’est notamment le cas de Firefox.

Les dessins peuvent être réalisés avec une souris ou bien au pavé tactile. Mais, au stylet sur un écran tactile, le résultat devra être plus probant.

Chrome Dessin n’est pas le premier outil de dessin signé Google. La firme de Mountain View avait précédemment publié une application de dessin AR pour les appareils mobiles et une application de style MS Paint 3D pour la réalité virtuelle.

Google Keep, l’application de prise de notes de Google, prend également en charge le dessin dans Chrome et dans ses applications mobiles.

Dans un autre registre, en tant qu’expérience annexe, Google avait lancé l’outil “Song Maker” de Chrome Music Lab en mars dernier.

Pour le tester, il suffit de se rendre à cette url.

(Crédit photo : @Google)