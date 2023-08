Google Docs : le long chemin vers l’e-signature native

Maintenant que Google Docs embarque une fonctionnalité native d’e-signature, pourrait-on envisager de l’utiliser par API ?

Le groupe américain avait reçu, à l’été 2022, une demande dans ce sens. Il venait d’annoncer la disponibilité « prochaine » de ladite fonctionnalité en bêta sur l’une des éditions de sa suite bureautique cloud. En l’occurrence, Google Workspace Individual. Il en donnait l’image suivante :

Aux dernières nouvelles, l’interface n’a pas changé. Elle s’articule toujours autour de modules (nom, initiales, date de signature…) qu’on intègre aux documents par glisser-déplacer.

Le statut du « ticket API » n’a pas non plus évolué : en cours de traitement. Il faut dire que cette fonctionnalité native de signature électronique est encore en phase expérimentale. Elle vient toutefois de passer en bêta ouverte pour les utilisateurs de Google Workspace Individual, qui n’ont donc plus besoin d’y demander l’accès. En parallèle, Google commence à solliciter des testeurs sur les éditions Business et Enterprise.

En l’état, Google n’aborde pas le sujet de la conformité eIDAS, entre autres enjeux juridiques*. Les engagements qu’il prend sont essentiellement d’ordre fonctionnel. Parmi eux, intégrer, d’ici à la fin de l’année, la signature multiple et une piste d’audit.

Il s’agira aussi de lever une limite, et pas des moindres : pour le moment, on ne peut signer un document que si on a un compte Google.

* À l’heure actuelle, d’ailleurs, Acrobat et Acrobat Reader affichent un avertissement lorsqu’on y ouvre un document signé avec Google Docs. Il faut intégrer manuellement le certificat sur la liste de confiance…

Illustration principale © Day Of Victory Stu. – Adobe Stock